Sophie Turner: 'Bir el sallamam yüzünden nişan bozuldu'

Game of Thrones dizisinde Sansa Stark karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sophie Turner, katıldığı Late Night programında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Turner, on yılı aşkın bir süre önce okuldan yakın arkadaşıyla katıldığı bir Hollywood partisinde yaşadığı olayı anlattı. Arkadaşının hayranı olduğu bir aktörü gördüğünü ve onun isteği üzerine kalabalığın arasından daha önce hiç tanımadığı oyuncuya el salladığını söyledi.

Ancak bu basit hareketin beklenmedik bir sonuç doğurduğunu belirten Turner, gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü bir kadın oyuncuyla karşılaştığını anlattı. Hayranlığını dile getirmek için yanına gittiğinde aldığı tepkiyi ise şu sözlerle paylaştı:



“Bana dönüp, ‘Nişanlımla flört etmeyi keser misin?’ dedi. Ben de şaşkınlıkla ‘Nişanlın kim?’ diye sordum. El salladığım adamı işaret etti.”

Ünlü oyuncu, söz konusu çiftin o gece nişanlarını bozduğunu öğrendiğini aktararak, “O gece benim el sallamam yüzünden nişanlarını bozmuşlar. Bu güce sahip olduğumu bilmiyordum” sözleriyle yaşananları esprili bir dille anlattı.