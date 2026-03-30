Sophie Turner sakatlandı, 'Tomb Raider' setinde çekimler durdu!

Video oyun dünyasının ikonik karakteri Lara Croft’un yeni serüvenini ekranlara taşımaya hazırlanan 'Tomb Raider' dizisinde beklenmedik bir kriz yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Sophie Turner’ın sette geçirdiği kaza, dev bütçeli prodüksiyonun belirsiz bir süreliğine askıya alınmasına neden oldu.

AMAZON'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Amazon MGM Studios, izleyicileri ve sektör temsilcilerini bilgilendirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sophie Turner yakın zamanda küçük bir kaza geçirdi. Tedbir amaçlı olarak, oyuncumuzun tam anlamıyla iyileşmesi için prodüksiyon kısa süreliğine durduruldu. Çalışmalara en kısa sürede devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."

6 AYA KADAR UZAYABİLİR İDDİASI

Resmi makamlar kazayı "küçük" olarak nitelendirse de, ABD basınında yer alan bazı iddialar durumun daha ciddi olabileceğine işaret ediyor. Turner’ın geçmişten gelen bir sırt sakatlığının nüksettiği ve bu durumun iyileşme sürecini bir aydan altı aya kadar uzatabileceği konuşuluyor. Ancak oyuncunun sağlık durumuna dair detaylı bir tıbbi açıklama henüz yapılmadı.

DEV KADRO BEKLEMEDE

Senaryosunu 'Fleabag' ile Emmy ödüllerini toplayan Phoebe Waller-Bridge’in kaleme aldığı dizi, kadrosuyla da dikkat çekiyor. Sophie Turner’a eşlik eden isimler arasında; efsane oyuncu Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple ve Celia Imrie gibi yıldızlar bulunuyor.