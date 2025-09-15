Soruşturma başlatılmıştı: 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama!

Show TV’nin 3 sezondur ilgiyle izlenen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara döndü. Dördüncü sezonun açılış bölümünde Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki ilişki, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Bölüm sonrası artan tepkiler üzerine RTÜK, diziyi incelemek üzere soruşturma başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kamuoyu tepkilerinin dikkate alındığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Yapımcı Gold Yapım ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, incelemenin üzüntüyle karşılandığını belirterek, “Bundan sonra aile kurumuna ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı, aynı zamanda olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.