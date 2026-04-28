Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Geminin çarptığı yalı Müge Anlı'ya mı ait?

İstanbul Boğazı, gece yarısı büyük bir facianın eşiğinden döndü. Gece saat 00.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy açıklarında seyir halinde olan 147 metre boyundaki Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisi, dümen arızası nedeniyle kontrolden çıktı.



Akıntıyla sürüklenen dev gemi, deniz kenarındaki bir yalıya sadece birkaç metre kala karaya oturarak durabildi. Olayın hemen ardından İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

'SABIKALI' GEMİ YİNE ARIZA YAPTI

İstanbul’dan aldığı yükü İzmit’e taşıyan KAPPA gemisinin geçmişi ise dikkat çekti. Geminin, 2024 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve o dönemde de boğaz trafiğini tehlikeye attığı ortaya çıktı. Daha önce benzer bir arıza ile gündeme gelen geminin, boğaz geçişi sırasında yeniden kaza yapması denetim zafiyetlerini de beraberinde getirdi.

YALI MÜGE ANLI’NIN MI?

Kazanın ardından sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Dev geminin çarpmaktan son anda kurtulduğu Yeniköy’deki yalının, ünlü televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı’ya ait olduğu öne sürüldü.



Bölge sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan bu iddiaya ilişkin Anlı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

6 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı ekipler, KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörleri ile bölgeye ivedilikle sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren inceleme ve hasar tespit çalışmalarının ardından gemi bulunduğu yerden yüzdürüldü. KEGM tarafından yapılan açıklamada, geminin Yeşilköy açıklarına güvenli bir şekilde demirletildiği ve boğaz trafiğinin normale döndüğü bildirildi.