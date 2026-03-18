Spice Girls hayranlarına kötü haber: 30. yıldönümü turnesi iptal edildi

1990’lı yıllara damgasını vuran ve pop müziğin seyrini değiştiren Spice Girls grubunun 30. yıldönümü kutlamaları kapsamında yeniden bir araya geleceği beklentisi, hayranlarını hayal kırıklığına uğratan bir haberle sonuçlandı. Melanie C, Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell-Horner ve Victoria Beckham’ın 2026 yılı için planladığı dünya turnesinin iptal edildiği bildirildi.

MEL C’DEN NET YANIT: "BİRLEŞME YOK"

Uzun süredir kulislerde konuşulan "yeniden birleşme" iddialarına son noktayı grubun üyelerinden Melanie C koydu. Katıldığı bir radyo programında hayranlarını üzen açıklamayı yapan sanatçı, "Hayır, birleşme yok" dedi. Sürekli iletişim halinde olduklarını ancak somut bir adım atılamadığını belirten Mel C, "Yine de iyimserim, umarım gelecekte bir noktada bizi birlikte görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAYA VARAMADILAR"

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; beşli grup arasındaki müzakereler olumsuz sonuçlandı. Haberde, tarafların finansal ve lojistik şartlarda uzlaşamadığı, bu nedenle 2026 yılı için planlanan dev stadyum turnesinin tamamen iptal edildiği öne sürüldü.

VİCTORİA BECKHAM YİNE MESAFELİ

Grubun 2019 yılındaki son turnesine (Spice World Tour) katılmayan moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın, bu kez belgesel projesi nedeniyle arkadaşlarıyla bir araya gelmesi heyecan yaratmıştı. Ancak grup içi dengelerin hâlâ hassas olduğu biliniyor. Beckham’ın belgeselinde Mel B ile yıllar önce yaşadığı tartışmayı itiraf etmesi ve Mel B'nin son galaya katılmaması, grup üyeleri arasındaki soğuk rüzgârların devam ettiği şeklinde yorumlandı.

2019’UN BAŞARISI TEKRARLANAMADI

Spice Girls, en son 2019 yılında Victoria Beckham dışındaki dört üyeyle İngiltere ve İrlanda'da 13 stadyum konseri vermiş ve biletleri saniyeler içinde tükenmişti. 30. yıldönümü için tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmesi umulan bu "tam kadro" geri dönüşün iptali, müzik dünyasında yılın en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak kayıtlara geçti.