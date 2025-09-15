Stephen Colbert’ten Emmy sahnesinde İstanbul esprisi

Dün gece sabaha karşı düzenlenen 77. Primetime Emmy Ödülleri görkemli anlara sahne oldu. Gecenin açılışını yapan ünlü komedyen ve sunucu Stephen Colbert, hem kendi televizyon programı The Late Show üzerine yaptığı esprilerle hem de İstanbul göndermesiyle dikkat çekti.

Sahneye çıktığında uzun süre ayakta alkışlanan Colbert, izleyicilere “Oturun! Çok teşekkür ederim. Devam etmeliyiz” diyerek karşılık verdi. Ardından, Mayıs 2026’da sona erecek The Late Show programına atıfta bulunarak, “İşe alım yapan var mı? Çünkü bu gece yanımda haziran ayında müsait olacak 200 nitelikli aday var” sözleriyle salonda kahkahalar yarattı.

Colbert, cebinden arkasında gençlik yıllarına ait vesikalık fotoğrafın bulunduğu bir özgeçmiş çıkardı. Fotoğrafı göstererek, “Bir süredir vesikalık fotoğrafımı güncelleme fırsatım olmadı ama hâlâ işe yarıyor sanırım” dedi. Ardından, Türkiye’nin son dönemde plastik cerrahideki uluslararası başarısına gönderme yaparak, “İstanbul’dan döndükten sonra onun gibi olacağımdan eminim” şeklinde espri yaptı ve eliyle yüz gerdirme hareketi yaptı.

Ünlü sunucu, ardından özgeçmişini elinde tutan kağıdı Harrison Ford’a vererek, “Bunu Steven Spielberg’e götür” dedi. Daha sonra sahneye dönerek, ‘Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü açıkladı. Ödül, The Studio dizisindeki performansıyla Seth Rogen’a gitti.