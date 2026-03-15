Sting, evine 105 bin dolarlık küvet satın aldı

The Police grubunun efsanevi solisti Sting, lüks yaşam tercihleri ve gayrimenkul yatırımlarıyla İngiliz basınının odak noktası oldu. 74 yaşındaki rock yıldızının, Napoli Körfezi’nin eşsiz manzarasına sahip Sorrento’daki evi için mermerden yapılma ve özel mozaiklerle süslenmiş bir küvete 105 bin dolar ödediği öğrenildi.

İTALYA'DAKİ MÜLKLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ

33 yıldır Trudie Styler ile evli olan sanatçı, İtalya’ya olan tutkusunu her fırsatta dile getiriyor. Sorrento'daki yeni evi, Sting'in bölgedeki tek mülkü değil. Ünlü sanatçı, 1997 yılında Toskana’da 900 dönümlük devasa bir arazi üzerine kurulu olan 16. yüzyıldan kalma Il Palagio malikanesini satın almıştı. İçerisinde özel bir göl, konuk evleri, yüzme havuzu ve meditasyon alanına dönüştürülen tarihi bir şapelin bulunduğu bu mülk, sanatçının huzur noktası olarak biliniyor.

TELİF DAVASIYLA MANŞETLERDE

Lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Sting, geçtiğimiz Ocak ayında ise Londra Yüksek Mahkemesi'nden çıkan bir kararla sarsılmıştı. The Police grubunun eski üyeleri, davulcu Stewart Copeland ve gitarist Andy Summers, ödenmemiş telif hakları ve aranjörlük ücretleri talebiyle sanatçıya dava açmıştı.

Mahkeme, Sting’in eski grup arkadaşlarına yaklaşık 600 bin sterlin ödemesine hükmetti. Copeland ve Summers'ın talepleri 1,49 milyon sterlini bulsa da, mahkemenin bu kararı müzik dünyasında uzun süre tartışılmıştı. 550 milyon dolarlık servetini yöneten Sting, hem hukuki mücadeleleri hem de Sorrento’daki "mermer sarayı" ile dünya magazininin zirvesinde kalmaya devam ediyor.