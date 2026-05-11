Sunny Hill Festivali'nde Türk rüzgarı: Manifest grubu dünya yıldızlarıyla aynı sahnede!

Balkanlar’ın en prestijli müzik organizasyonlarından biri olan ve her yıl dünya starlarını ağırlayan Sunny Hill Festivali, 2026 kadrosunda heyecan verici bir ismi duyurdu. Son dönemde yakaladıkları ivmeyle dikkatleri üzerine çeken Manifest grubu, Kosova’nın başkenti Priştine’de müzikseverlerle buluşacak.

"SUNNY HILL RUHUNA TAM UYAN BİR DALGA"

31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Manifest grubuna yönelik övgü dolu ifadeler kullanıldı. Organizasyon yetkilileri, grubun katılımını şu sözlerle müjdeledi:

"Manifest kızlarını sahnede ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sunny Hill ruhuna tam uyan; enerji, tavır ve sound’dan oluşan yepyeni bir dalgayı beraberlerinde getiriyorlar. Priştine hazır ol, bu sadece başlangıç!"

DÜNYA SAHNESİNDE BİR TÜRK GRUBU

Kosova doğumlu dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa tarafından hayata geçirilen Sunny Hill Festivali, daha önce Miley Cyrus, J Balvin ve Calvin Harris gibi dev isimlere ev sahipliği yapmıştı. Manifest'in bu uluslararası platformda yer alacak olması, grubun küresel müzik piyasasındaki yükselişinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.