Supertramp’ın kurucusu Rick Davies hayatını kaybetti

Rock müziğin efsane isimlerinden, Supertramp grubunun kurucu ortağı, vokalisti ve klavyecisi Rick Davies, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir multipl miyelom adlı nadir bir kanser türüyle mücadele eden Davies, 5 Eylül Cuma günü Long Island’daki evinde hayata veda etti. Ölüm haberi, önce Variety’ye yapılan resmi açıklamayla, ardından grubun sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Supertramp Ortaklığı, Supertramp’ın kurucusu Rick Davies’in uzun bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duymaktadır. Onu tanıma ve 50 yılı aşkın bir süre birlikte çalma ayrıcalığına sahip olduk” ifadelerine yer verildi.

MÜZİK KARİYERİNDE ZİRVEYE TAŞTI

Davies, 1970 yılında Roger Hodgson ile Londra’da Supertramp’ı kurdu. Dougie Thomson, Bob Siebenberg ve John Helliwell’in katılımıyla güçlenen grup, 1974’te yayımlanan “Crime of the Century” albümüyle uluslararası başarı elde etti. Albümde yer alan ve Davies’in imzasını taşıyan “Bloody Well Right”, grubun en bilinen parçalarından biri oldu.

1979’da çıkan ve dünya çapında 30 milyondan fazla satan “Breakfast in America” albümü ise Supertramp’ı zirveye taşıdı. “The Logical Song”, “Take The Long Way Home” ve “Goodbye Stranger” gibi hitler, müzik tarihine kazındı. Albüm, iki Grammy ödülünün de sahibi oldu.

UNUTULMAZ ESERLERE İMZA ATTI

Davies’in yazdığı şarkılar arasında “Rudy”, “Goodbye Stranger”, “Ain’t Nobody But Me”, “From Now On” ve “Just Another Nervous Wreck” gibi eserler bulunuyor. Ayrıca Roger Hodgson ile birlikte “It’s Raining Again” ve “Give a Little Bit” gibi birçok hit şarkıya imza attı.

Grup Yılları ve Sağlık Sorunları

Roger Hodgson’ın 1982’de gruptan ayrılmasının ardından Davies, Supertramp’ın liderliğini üstlendi. Grup, 1988’e kadar faaliyetlerine devam etti. 1996’da yeniden bir araya gelen ekip, 2002’de “Slow Motion” albümünü çıkardı.

2015’te yeniden turneye çıkmayı planlayan grup, Davies’e konulan multipl miyelom teşhisi nedeniyle planlarını iptal etti. Sanatçının ölüm nedeni de bu hastalık olarak açıklandı.

“MÜZİĞİ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK”

Supertramp’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Rick, Roger Hodgson ile birlikte grubun en ikonik şarkılarının arkasındaki ses ve piyanist olarak rock müzik tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Duygulu vokalleri ve Wurlitzer üzerindeki kusursuz dokunuşu, grubun sound’unun kalp atışı oldu” denildi.

Davies’in sahne dışında sıcaklığı, dayanıklılığı ve eşi Sue’ya olan bağlılığıyla tanındığı vurgulanan açıklamada, “Rick’in müziği ve mirası pek çok kişiye ilham vermeye devam edecek. Harika şarkılar asla ölmez, yaşamaya devam eder” ifadeleri kullanıldı.