Survivor'ın eski yarışmacısı Berkan Karabulut evliliğe ilk adımı attı: Lale Onuk ile nişanlandılar

Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lale Onuk’a geçtiğimiz yıl Paris’te evlenme teklif etmişti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Karabulut, “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” ifadelerini kullanmıştı.





Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Berkan Karabulut ile Lale Onuk, dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

Mutlu günlerinde çiftin yanında yakın arkadaşları da yer aldı. Karabulut’un Survivor’dan arkadaşı Avatar Atakan ve oyuncu Aytaç Şaşmaz, nişan törenine katılarak dostlarını yalnız bırakmadı.





Törende renkli anlar da yaşandı. Nişan kahvesi hazırlanırken Avatar Atakan’ın müdahalesi davetlileri güldürdü. Atakan, kahveyi karıştırırken Lale Onuk’a esprili bir şekilde “Biraz daha tuz koy” dedi.

Berkan Karabulut ve Lale Onuk’un nişan töreninden paylaşılan kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin mutluluğu takipçileri tarafından da tebrik mesajlarıyla karşılandı.