Survivor Sahra’dan eski eşine ağır suçlamalar: 'Şirkete gelip ilişkiye başlamışlar'

Survivor yarışmalarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Boşanma sürecinin ardından uzun süreli sessizliğini bozan Işık, evliliği ve boşanma sonrası yaşadıklarına dair sert iddialarda bulundu. İlişkileri boyunca psikolojik baskı gördüğünü öne süren ünlü isim, yaşanan sürecin hem kendi hayatını hem de çocuğunu olumsuz etkilediğini belirtti.

Açıklamalarında yaşadıklarını "fragman" olarak nitelendiren Sahra Işık, eski eşinin şirketini dizilere kiraladığını ve her şeyin Kızılcık Şerbeti dizisinin çekimleri döneminde başladığını ileri sürdü. Işık, 17 Ocak'taki doğum gününde hakarete ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, ardından eski eşinin evi terk ettiğini iddia etti.

"ŞİRKETTE İLİŞKİYE BAŞLAMIŞLAR"

Süreci sakinlikle idare ederek boşandıklarını ifade eden Işık, boşanma sonrasında öğrendiği detaylar karşısında şok yaşadığını dile getirdi. Söz konusu dizide rol alan bir oyuncunun kendisini ve bebeğinin hesabını engellediğini belirten Işık, şu iddialarda bulundu:

"Benim sayemde eski eşimle tanışıp ofise gelip ilişkiye başlamışlar. O dönem tek istediğim bu adamdan kurtulup çocuğumu huzur içinde büyütmekti. Kadın ofise geldiğinde mesajlaşmalarımız duruyor. O kadar sinsi şekilde ilerledi ki ona birçok kez sordum. O kadar manipülatifti ki kendinden emin bir şekilde üste çıktı."

"KREDİ KARTINI İPTAL ETTİRDİ, TEHDİT MESAJLARI ATIYOR"

Boşanma sonrasında da huzur bulamadığını, sürekli taciz ve tehdit mesajları aldığını öne süren Sahra Işık, eski eşinin maddi durumunun iyi olmasına rağmen hak ve emeklerini hiçe saydığını savundu. Çocuğun iştirak nafakası konusunda sorunlar yaşandığını iddia eden Işık, "Çocuğun ve benim de kullanabileceğim kredi kartını Amerika tatilinden hemen önce iptal ettirdi. Attığı mesajlarda aşağılamak için 'Avukat tutacak paran mı var?' diye hakaret etti" ifadelerini kullandı.

Kimseyi itibarsızlaştırma çabasında olmadığını belirten Işık, açıklamalarını "Eğer daha fazla üzerime gelinirse, hiç susmadan her şeyi ortaya dökeceğimin bilinmesini istiyorum" sözleriyle sonlandırdı.