Survivor yıldızı Sahra Işık boşandığını açıkladı: 'Ortak kararla sonlandırdık'

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Survivor eski yarışmacısı Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi çiftinden kötü haber geldi. Uzun süredir evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen çift, resmi olarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

BOŞANMA AŞAMASINDAN DÖNMÜŞLERDİ

Sahra Işık ve İdris Aybirdi, 2019 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Çift, 2024 yılında ciddi bir boşanma aşamasına gelmiş ancak evlilik terapistine giderek ilişkilerine ikinci bir şans verme kararı almıştı. Bu süreçte aralarındaki krizi aşan ikilinin geçtiğimiz yıl Pamir adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.





"SEVGİ VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE SONLANDIRDIK"

Ancak evliliklerindeki pürüzleri aşamayan çift, birlikte aldıkları ortak kararla boşanma kararı aldı. Sosyal medya hesabından (sahra açıklama.jpg) bir paylaşım yapan Sahra Işık, ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

"Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

