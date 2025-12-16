Sydney Sweeney estetik iddialarına son noktayı koydu: 'Hiçbir yerimde estetik yok'

Hollywood yıldızı Sydney Sweeney, hakkında uzun süredir konuşulan estetik iddialarına açıklık getirdi. 28 yaşındaki oyuncu, göğüslerinin doğal olduğunu ve herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini söyledi.

Sweeney, rol arkadaşı Amanda Seyfried ile birlikte Vanity Fair’in yalan dedektörü konseptli programına konuk oldu. İki oyuncunun karşılıklı sorular yönelttiği programda Seyfried, kamuoyunda merak edilen soruyu doğrudan sordu: “Göğüslerin gerçek mi?” Sweeney, gülerek verdiği yanıtla iddiaları kesin bir dille reddetti: “Hiçbir yerimde estetik yok.” Programda yer alan yalan dedektörü uzmanı da oyuncunun cevabının doğru olduğunu onayladı.

Program sırasında sohbet esprili anlara da sahne oldu. Amanda Seyfried’in, Sweeney’nin göğüslerine dokunup dokunamayacağını sorması üzerine oyuncu bu isteği mizahi bir şekilde kabul etti.





Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta verdiği başka bir röportajda da estetik söylentilerini yalanlamış, “İğnelerden o kadar korkuyorum ki, tahmin bile edemezsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÖZGÜVENSİZLİĞİNİ ANLATTI

Sydney Sweeney, gençlik yıllarında vücut hatları nedeniyle özgüven sorunu yaşadığını da samimiyetle paylaştı. Lisede göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu belirten oyuncu, 18 yaşına geldiğinde küçültme ameliyatı olmayı düşündüğünü söyledi. Ancak annesinin “Üniversitede pişman olursun” sözleriyle bu kararından vazgeçtiğini ifade eden Sweeney, bugün bu karardan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. “Yaptırmadığım için çok mutluyum. Onları seviyorum. Onlar en iyi arkadaşlarım” dedi.

“16 YAŞINDA BOTOKS YAPTIRMAM SÖYLENDİ”

Sweeney, Hollywood’da ünlenmeden önce dış görünüşüyle ilgili aldığı sert eleştirileri de anlattı. Henüz 16 yaşındayken botoks yaptırmasının önerildiğini söyleyen oyuncu, bu baskılara rağmen doğal görünümünü korumayı tercih ettiğini vurguladı.

Estetik operasyonlara mesafeli durduğunu belirten Sydney Sweeney, “Hiçbir şey yaptırmadım. Dövmem yok. İğnelerden korkuyorum. Zarif bir şekilde yaşlanacağım” diyerek doğal güzelliği benimsediğini ifade etti.