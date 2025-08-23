Cumhuriyet Gazetesi Logo
Taciz iddiaları bitmeden yeni gelişme: Sunucu Hazal Eker’den Burak Deniz çıkışı

Taciz iddiaları bitmeden yeni gelişme: Sunucu Hazal Eker’den Burak Deniz çıkışı

23.08.2025 16:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Taciz iddiaları bitmeden yeni gelişme: Sunucu Hazal Eker’den Burak Deniz çıkışı

Sanat dünyasında peş peşe gelen taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. ATV sunucusu Hazal Eker, Burak Deniz’i hedef alan paylaşımıyla gündemi sarsarken, sektörde “kadınların emeğini görmezden gelen erkek oyuncular” tartışması yeniden alevlendi.

Son dönemde sanat dünyasını sarsan taciz iddiaları ve ifşalara bir yenisi daha eklendi. Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bu kez ATV sunucusu Hazal Eker’in paylaşımı gündeme damga vurdu.

SANAT DÜNYASINDA ART ARDA İDDİALAR

Geçen günlerde oyuncular Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak hakkında sosyal medyada paylaşılan taciz iddiaları büyük yankı uyandırmıştı. Peş peşe gelen ifşalar, sanat dünyasının “karanlık yüzü” tartışmalarını alevlendirdi.

Hazal Eker de iddialara dikkat çekmek amacıyla yaptığı paylaşımda, kadınlara şu mesajı verdi:

"Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana DM’den yazın ve bu durum değişsin.
Sizi görüyorum.
Sizi dinliyorum.
Size inanıyorum.
Siz ve yaşadıklarınız önemlisiniz."

Image

Ünlü sunucu, bir diğer paylaşımına Burak Deniz’in fotoğrafını ekleyerek şu sözleri kullandı:

“Ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini hiçbir kadının ekmeğiyle oynamaya çalışmayacak kadar namuslu insanlar yesin.”

Image

GÖZLER BURAK DENİZ’E ÇEVRİLDİ

Eker’in paylaşımının ardından gözler Burak Deniz’e çevrildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddia, sanat dünyasında “güç ilişkileri ve iş ahlakı” tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Son gelişmeler, yalnızca şok etkisi yaratmakla kalmazken, aynı zamanda sektör içindeki dengelerin ve kadınların emeğine yönelik bakış açısının da masaya yatırılmasına neden oldu.

İlgili Konular: #Burak Deniz

İlgili Haberler

Genç oyuncudan Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması: 'Büyüğündür sus dediler'
Genç oyuncudan Tayanç Ayaydın'a taciz suçlaması: 'Büyüğündür sus dediler' Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022’de rol aldığı Tozluyaka dizisinde, rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını iddia etti.
Ünlü fotoğrafçı 'taciz' iddiasında bulunmuştu: Mehmet Yılmaz Ak'tan yanıt geldi!
Ünlü fotoğrafçı 'taciz' iddiasında bulunmuştu: Mehmet Yılmaz Ak'tan yanıt geldi! Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiasında bulundu. Ünlü oyuncu ise iddiaları “iftira” diyerek reddetti ve hukuki süreç başlatacağını açıkladı.