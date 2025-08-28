Taciz iddiaları gündemi sarsmıştı: Nebahat Çehre'den destek geldi!

Son günlerde birçok ünlü isim hakkında ortaya çıkan taciz iddialarının ardından usta oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Çehre, kadınların yaşadıkları zorluklara rağmen dimdik ayakta durduğunu vurgulayarak, “Her kadın bir dünyadır... O dünyaları susturamazsınız” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında kadınlara destek mesajı veren Çehre, şu sözleri dile getirdi:

“Kızlar, biz neler atlattık... ‘Buradan düşersin.’ dedikleri köprülerden geçtik. ‘Boğulursun, az nefes al.’ dedikleri okyanuslarda daha derine daldık. ‘Uçulmaz.’ dedikleri göklerde pelerinlerimizi havalandırdık. ‘Bu yol çok taşlı.’ dedikleri yollarda önümüze kırmızı halı attırdık.”

Usta oyuncu sözlerini, “Yani demem o ki, utanmak bir hamur işidir; hamurunda utanmak yoksa, önünü kesen de adam olmaz, işini baltalayan da adam olmaz. Sizinle gurur duyuyorum... Sakın susmayın. Yanınızdayım!” ifadeleriyle tamamladı.