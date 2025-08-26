Taciz iddiaları gündemi sarsmıştı: Tayanç Ayaydın 5 gün sonra suskunluğunu bozdu

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022’de rol aldığı “Tozluyaka” dizisindeki partneri Tayanç Ayaydın’ın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Akkaya, Ayaydın’ın kendisine gönderdiğini iddia ettiği mesajları da ifşa etti.

“DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI” MESAJI

Akkaya’nın paylaştığı mesajlarda Ayaydın’ın kendisine “Dünyanın en güzel kadını! Mutlu yıllar” yazdığı görüldü. Akkaya ise buna karşılık, “Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?” diyerek yanıt verdi. İfşa edilen diğer mesajlarda Ayaydın’ın, “Sen çok özelsin benim için” ifadelerini kullandığı; Akkaya’nın ise rahatsızlığını dile getirerek, “Lütfen bana bu şekilde yazma. Çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsızlık hissediyorum. Bence bu yanlış bir şey” dediği görüldü.

BURÇİN TERZİOĞLU’NDAN DESTEK

Yaşananların ardından Ayaydın’ın yeni projesindeki rol arkadaşı Burçin Terzioğlu, oyuncuyu sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Terzioğlu, yaptığı paylaşımda,

"Geçmişte ya da günümüzde… Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan… Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan… Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım" ifadelerini kullandı.

TAYANÇ AYAYDIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından 5 gündür sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın, açıklama yaptı. Ünlü oyuncu,

“Kimseyi taciz etmedim” diyerek suçlamaları reddetti.



Ayaydın'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:



"Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Açıklama yapmayı ertelememin sebebi duygusal bir tepki vermek istemem ve durumu sakin, bilinçli bir şekilde değerlendirmek istememdi. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim. Şunu da açıkça belirtmeliyim: düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir. Ben bunların hiçbirini yapmadım. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır. Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurma hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir. 20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin. İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir.

Saygılarımla."