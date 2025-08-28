Taciz iddialarının ardından Ogün Sanlısoy'dan ilk açıklama!

Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen taciz ifşalarında birçok ünlü ismin adı geçerken, şarkıcı Ogün Sanlısoy hakkında da benzer iddialar ortaya atıldı. Sanlısoy, hakkında çıkan iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sanlısoy, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Son günlerde sosyal medya platformlarında 'ifşa' adı altında yapılan paylaşımlarda adımın haksız yere karıştırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Kim tarafından yazıldığı belli olmayan, gerçeği yansıtmayan çirkin bir senaryo birkaç kişi tarafından dolaşıma sokulmuştur. Konunun asılsız olduğunu anlatmak amacıyla bu kişilere ulaşmaya çalışmamıza rağmen herhangi bir geri dönüş sağlanamamıştır.”

“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK”

Sanlısoy, hayatı boyunca hassas konulara karşı duyarlı olduğunu vurgulayarak, iddiaların kendisini derinden üzdüğünü ifade etti. Açıklamasında, avukatlarının gerekli adımları atacağını da duyurdu:

“Avukatlarım, bu iftirayı ortaya atan kişiler hakkında gerekli hukuki süreci hızlıca başlatacaktır. Ayrıca bu paylaşımları sürdüren kişilerin de iki gün içerisinde içeriklerini kaldırmaları beklenmektedir; aksi durumda onlar hakkında da hukuki yollara başvurulacaktır.”

Sanlısoy, açıklamasının sonunda kendisine destek veren sevenlerine, grup arkadaşlarına ve yakın çevresine teşekkür etti.



OGÜN SANLISOY KİMDİR?

Türk şarkıcı ve söz yazarı Ogün Sanlısoy, 12 Mart 1971’de Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde doğdu. Müzik hayatına 17 yaşında elektro gitar çalarak başlayan Sanlısoy, üniversite yıllarında yakın arkadaşıyla hazırladığı akustik dinleti ile sahne deneyimini kazandı ve Sugar Mice gibi amatör gruplarda solist olarak çalıştı.

1992 yılında Türk metal grubu Pentagram’ın ikinci stüdyo albümü hazırlıkları sırasında gruba katılan Sanlısoy, Trail Blazer albümünde vokal olarak yer aldı ve Türkiye’de Rock dergilerinin okuyucuları tarafından üst üste iki yıl “Yılın En İyi Erkek Rock Şarkıcısı Solisti” seçildi. Üç yıllık grup deneyimi sonrası, yeni albümde Türkçe şarkılara yönelmek istemesiyle fikir ayrılığı yaşayarak Pentagram’dan ayrıldı.

1995 yılında solo kariyerine odaklanan Sanlısoy, Klips grubu ve Özlem Tekin’in ilk albümünde besteci ve enstrümanist olarak görev aldı.