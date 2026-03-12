Taciz iddialarının ardından programdan kovulmuştu: Mesut Süre yeniden sahnelere dönüyor

Eğlence dünyasında geçtiğimiz aylarda patlak veren ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran taciz iddialarının odağındaki isimlerden biri olan Mesut Süre, kariyerine dair kritik bir karar verdi. İddiaların ardından kamuoyundan uzaklaşan ünlü komedyen, sessizliğini bozarak işine geri döndüğünü açıkladı.

PROGRAMI İPTAL EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada peş peşe ortaya atılan suçlamaların ardından, Süre’nin yıllardır sunduğu ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan YouTube programı “Mesut Süre ile İlişki Testi”, yapımcı şirket İda İletişim tarafından tek taraflı olarak sonlandırılmıştı. Şirket, Süre ile yollarını ayırdığını ve programın tamamen yayından kaldırıldığını resmi bir açıklamayla duyurmuştu.

"İTİBAR SUİKASTI" SAVUNMASI

Hakkındaki iddialara ilk günden itibaren sert tepki gösteren Mesut Süre, paylaşımların gerçeği yansıtmadığını savundu. Yaşananları bir "ifşa" değil, planlı bir "itibar suikastı" olarak tanımlayan ünlü radyocu, iddiaları yargıya taşıyacağını ve hukuk önünde hesaplaşacağını belirtmişti.

RADYO VE SAHNEYE GERİ DÖNÜŞ

Yaşanan krizin ardından bir süre inzivaya çekilen Mesut Süre, hayranlarına geri dönüş mesajı verdi. Süre, kült haline gelen radyo programı "Rabarba"yı sürdüreceğini duyurdu. Ayrıca, Fazlı Polat ve Anıl Kılıç ile birlikte gerçekleştirdiği "Meksika Açmazı" isimli stand-up turnesinin de başladığını ilan ederek sahnelerden kopmayacağının sinyalini verdi.