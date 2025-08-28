Mesut Süre hakkındaki iddiaları paylaşmıştı: Oyuncu Tuluğ Özlü ölüm tehdidi aldığını açıkladı!

Son günlerde sosyal medyada art arda ortaya atılan ifşalar, medya ve sanat dünyasını deyim yerindeyse alt üst etti. Fotoğrafçılarla başlayan süreç, yönetmenler, oyuncular ve komedyenlere kadar yayıldı. Taciz iddialarını paylaşan kadın sanatçılar bir yandan destek görürken, suçlamaları reddeden ünlülerin açıklamaları da gündemin odağına oturdu.

Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri komedyen Mesut Süre oldu. Hakkında taciz iddiaları gündeme gelen Süre’nin uzun süredir devam eden “İlişki Testi” programı iptal edildi. Yapım ekibinden yapılan açıklamada, “Bir daha birlikte çalışmayacağız” denildi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran karar sonrası Mesut Süre, kişisel hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.

Süre, “Dün geceden beri yaşadığım durumun şokundayım. Bana yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Bu paylaşımlar ifşa değil, itibar suikastıdır” sözleriyle tepkisini dile getirdi ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

TULUĞ ÖZLÜ: “ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM”

İfşaları sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu Tuluğ Özlü ise tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Özlü, süreci “Fotoğrafçılarla başlayan ifşalar büyüdükçe kadınlar bana mesaj atıp ‘ne olur paylaş’ dediler. Ben de korkmadan paylaştım. İlk ifşa Mesut Süre ile ilgiliydi, ardından insanlar bana güvenip itiraflarını yollamaya başladılar” sözleriyle anlattı.

Ancak Özlü’nün paylaşımlarının ardından aldığı tehdit mesajları dikkat çekti. Gelen mesajlarda, “İftiracı, pişman olacaksın. Tüm iftiracılara ders olacak senin başına gelenler” ifadeleri yer aldı.

Özlü, tehdit mesajını ifşa ederek yalnızca “wowww” notunu düştü.