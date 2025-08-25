Taciz ifşaları ülke gündemine oturmuştu: Şarkıcı Gülşen'den tepki çeken paylaşım geldi!

Dizi ve film sektöründe peş peşe gündeme gelen taciz iddiaları tartışılmaya devam ederken, şarkıcı Gülşen’in sosyal medya paylaşımı tepki topladı.

Ünlülerin fotoğrafçısı olduğu belirtilen Mesut Adlin’in isminin iddialara karışmasının ardından Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur” ifadelerini kullandı.

Gelen yoğun tepkiler üzerine sanatçı, ikinci bir paylaşım yaparak, “O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için” sözlerine yer verdi.

Adlin’in daha önce Gülşen’in de fotoğrafçılığını yaptığı öğrenilirken, sanatçının açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.





Gülşen daha sonraki paylaşımlarda ise açıklamalarının farklı yere çekildiğini belirterek şu paylaşımlarda bulundu: