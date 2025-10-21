Tanyeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti... Oğlundan acı paylaşım: 'Teyzem anneme kavuştu'

Oryantal Tanyeli olarak tanınan ve asıl adı Öznur Kral olan dansçı, 2,5 yıllık pankreas kanseri mücadelesinin ardından 17 Mart 2025’te entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tanyeli’nin vefatı, ailesini ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Tanyeli, 18 Mart’ta Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşmakta zorlanan eşi İlker Sünneli, “O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum. Çok iyi bir insandı, çok iyi bir anne ve eşti. Acım çok büyük” ifadelerini kullandı.

Tanyeli’nin vefatının ardından ailesi bir başka acı haberle daha sarsıldı. Tanyeli’nin ablası da yaşamını yitirdi.



"İKİ KARDEŞ YENİDEN BİR ARADA"

Sosyal medya hesabından teyzesinin ölümünü duyuran Taylan, “Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte” sözleriyle duygularını paylaştı.

Tanyeli’nin ardından yaşanan bu kayıplar, ailesini ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.