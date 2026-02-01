Tarkan ve Ajda Pekkan'dan sürpriz düet: Sahneye 'Yakar Geçerim' damga vurdu

Türkiye’nin megastarı Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatmaya devam ediyor. Konser serisi kapsamında sahnede ağırladığı dostlarıyla adından söz ettiren sanatçı, bu kez müzik dünyasının "Süperstar"ı Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaştı.





SÜRPRİZ DÜET: "YAKAR GEÇERİM"

Daha önceki konserlerinde Cem Yılmaz, Sibel Can ve Ata Demirer gibi isimleri ağırlayarak dinleyicilerine sürprizler yapan Tarkan, bu kez çıtayı zirveye taşıdı. Sahneye Ajda Pekkan’ı davet eden Tarkan, binlerce kişinin alkışları eşliğinde usta sanatçıyla bir araya geldi. İkilinin birlikte seslendirdiği, söz ve müziği Tarkan'a ait olan hit şarkı "Yakar Geçerim", izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

"BİR TANECİK STARIM BENİM"

Performans sonrası sahnede duygusal anlar yaşandı. Ajda Pekkan, Tarkan’a olan takdirini kalabalığın önünde dile getirerek, "Bir tanecik starım benim… Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. İkilinin sahnedeki samimi diyaloğu ve enerjisi, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.