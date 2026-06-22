'Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü: Melina karakterini canlandıran Gerçek Alnıaçık veda etti!

Sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara veren "Taşacak Bu Deniz" dizisinin kamera arkasında hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan yapımdan peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde diziye veda eden Onur Dilber'in yankıları henüz dinmemişken, sevilen bir diğer karakterin daha hikayesinin son bulduğu ortaya çıktı. Dizide "Melina Miryano" rolüyle izleyicinin beğenisini kazanan usta oyuncu Gerçek Alnıaçık, projeden resmen ayrıldı.

9 BÖLÜM DİYE BAŞLADI, SEZON SONUNU GÖRDÜ

Ayrılık haberini sosyal medya hesabı üzerinden doğrulayan Gerçek Alnıaçık, yayınladığı duygu dolu mesajla hem set ekibine hem de izleyicilere teşekkür etti. Projeye aslında çok kısa süreli bir konuk oyunculuk mantığıyla başladığını belirten Alnıaçık, veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Melina Miryano... 9 bölüm olarak başlayan hikâyemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın."

ONUR DİLBER’İN SİTEMKAR SÖZLERİNDEN SONRA GELDİ

Gerçek Alnıaçık’ın bu zarafet dolu vedası, dizide "Gezep" karakterine hayat veren rol arkadaşı Onur Dilber’in hemen ardından geldi. Bilindiği üzere Dilber, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projenin gidişatına ve karakterinin erkenden bitirilmesine üstü kapalı bir sitemde bulunmuştu. Dilber'in "Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikâyesi var ama sağlık olsun" şeklindeki göndermeli veda mesajı, dizi dünyasında uzun süre senaryo krizleri yaşandığı dedikodularını tetiklemişti.

SEYİRCİ YENİ SEZON İÇİN ENDİŞELİ

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde arka arkaya yaşanan bu önemli yaprak dökümü, dizinin sadık takipçileri arasında da büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı. Sosyal medyada dizinin fanları, "Dizinin en renkli karakterleri birer birer gidiyor" yorumlarında bulunurken, yeni sezonda hikayenin nasıl evrileceği ve kadroya hangi yeni isimlerin dahil edileceği şimdiden merak konusu oldu.