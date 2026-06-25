Taşacak Bu Deniz dizisinde kriz büyüyor: Onur Dilber’den set iddialarına sert yanıt

Ekranların dikkat çeken yapımlarından "Taşacak Bu Deniz" dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber’in projeden ani ayrılığının yankıları magazin ve medya dünyasında sürüyor. Başarılı oyuncunun veda kararının ardından set arkasından sızan iddialar gündemi hareketlendirirken, Dilber hakkında çıkan iddialara yönelik yazılı bir açıklama yayımladı.

ONUR DİLBER: "HAKLILIĞIMA GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Sosyal medya üzerinden hakkındaki iddiaları yalanlayan Onur Dilber, durumun magazinleştirilerek asıl gerçeklerin perdelenmek istendiğini savundu. Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dedikodu ile durumu magazine indirgeyip, başta seyircimizin ve kamuoyunun da farkında olduğu bir haklılığa gölge düşürmeye çalışanların ortaya attığı iddialar, manipülatif yalanlardır. Lütfen inanmayın!”

KULİSLERDEKİ İDDİALAR: "BEN RAMAZAN DAVULCUSU MUYUM?"

Oyuncunun bu sert açıklamasının ardından, gazeteci Birsen Altuntaş’ın köşesine taşıdığı kulis bilgileri dikkat çekti. Haberde yer alan iddialara göre Onur Dilber’in, sezon boyunca senaryo ve karakterinin gidişatıyla ilgili yapım ekibine çeşitli taleplerde bulunduğu öne sürüldü.

Kulislere yansıyan iddiaların odağında, karakterine yazılan bazı "mani" sahneleri yer alıyor. Dilber'in bu sahnelerden rahatsızlık duyarak senaryo ekibiyle görüştüğü ve bu süreçte "Ben Ramazan davulcusu muyum?" tepkisini gösterdiği ileri sürüldü. Öte yandan, izleyicilerden gelen sorular üzerine oyuncunun ilerleyen bölümlerde bu sahnelerin yeniden yazılmasını talep ettiği de iddialar arasında yer aldı.

YENİ SEZON PLANLAMASINDA KADRO DIŞI KALDIĞI İDDİASI

Set arkasından sızan bir diğer iddiaya göre ise ünlü oyuncunun sezon finali öncesinde rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe ile süreçle ilgili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Yapım ekibinin, yeni sezon planlaması kapsamında Onur Dilber ile çalışmama kararı aldığı, başarılı oyuncunun da bu kararı öğrenmesinin ardından konuyu sosyal medya üzerinden kamuoyunun takdirine sunduğu ileri sürüldü.

Yapım kanadından iddialara ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmezken, dizideki bu ayrılık krizi güncelliğini koruyor.