Taylor Swift'in Viyana konserine terör saldırısı planlayan sanığa hapis cezası: Karar açıklandı!

Pop müzik ikonu Taylor Swift’in geçtiğimiz yıllarda müzik dünyasını sarsan ve binlerce hayranını yasa boğan iptal kararının arkasındaki terör davasında nihai karar çıktı. Sanatçının "Eras" turnesi kapsamında Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirmeyi planladığı stadyum konserlerine yönelik bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen radikal örgüt mensubu, ağır hapis cezasına çarptırıldı.

KONSERLERİN İPTALİNE YOL AÇAN CİHATÇI PLANI İTİRAF ETTİ

Avusturya gizlilik yasaları uyarınca kimliği resmi olarak yalnızca "Beran A." (21) olarak açıklanan sanık, hakim karşısına çıktı. Ağustos 2024'te Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda verilmesi planlanan üç konserlik seriyi hedef alan cihatçı bir saldırı tasarladığını mahkemede itiraf eden zanlı, 15 yıl hapis cezası aldı.

Söz konusu dönemde, serinin ilk konser gününden hemen önce gelen uluslararası istihbarat ve güvenlik ihbarları neticesinde Beran A. kıskıvrak yakalanmış; Taylor Swift ise on binlerce hayranının can güvenliğini riske atmamak adına üç konserini de tamamen iptal etmek zorunda kalmıştı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE, SİLAHLARI YASA DIŞI ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Yargılama sürecinde savcılık, radikalleşen saldırganın eylemi gerçekleştirebilmek adına yasa dışı yollarla ateşli silahlar ve mühimmat satın almaya çalıştığını somut delillerle ortaya koydu. Mahkeme heyetine sunulan psikiyatri raporu ise davanın seyrini belirleyen en net unsurlardan biri oldu. Mahkeme psikiyatristi, 21 yaşındaki Beran A'da herhangi bir akıl hastalığı ya da cezai ehliyeti ortadan kaldıracak belirti bulunmadığını saptadı. Raporda, sanığın radikalleşme sürecinin "psikiyatrik bir temelle açıklanamayacağı", tamamen bilinçli bir ideolojik tercih olduğu vurgulandı.

Pişman olduğunu öne sürerek mahkeme heyetinden özür dileyen terör sanığı Beran A.'nın, sadece Avusturya değil, İslam dünyasının kutsal mekanlarından Mekke'ye yönelik başka bir saldırı tasarısı da dahil olmak üzere terörle bağlantılı diğer suçlamaları da kabul ettiği öğrenildi. Mahkeme, sanığın eyleminin küresel çapta yaratabileceği infiali ve can güvenliği tehdidini göz önünde bulundurarak indirim uygulamadı ve cezayı onadı.