Taylor Swift’ten Eras Tour ekibine 197 milyon dolarlık rekor bonus

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Eras Tour kapsamında ekibine verdiği rekor bonuslarla bir kez daha gündeme geldi. Swift’in turne ekibi için hazırladığı sürprize ait video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolarlık servete sahip olan Taylor Swift, turne süresince birlikte çalıştığı ekip üyelerine bonuslarını içeren zarflar dağıttı. Ekip arkadaşlarına hitap eden Swift, “Hepinizin kartında aynı mesaj var. Açmanızı istiyorum” sözleriyle salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Taylor Swift’in, Eras Tour boyunca iki yıl içinde ekibine toplam 197 milyon dolar bonus dağıttığı belirtildi. Bu büyük jestten turnede görev alan tüm çalışanların faydalandığı öğrenildi.

Bonus verilen ekipte; tır şoförleri, catering çalışanları, enstrüman teknisyenleri, merch ekibi, ışık ve ses teknisyenleri ile prodüksiyon çalışanları yer aldı. Ayrıca asistanlar, marangozlar, dansçılar, müzisyenler, güvenlik görevlileri, koreograflar, piroteknik ve rigging ekipleri, saç-makyaj ve kostüm ekipleri, fizyoterapistler ile video ekibi de ödüllendirilen isimler arasında bulunuyor.

Dağıtılan 197 milyon dolarlık bonusun, Taylor Swift’in toplam servetinin yaklaşık yüzde 12’sine denk geldiği ifade edildi. Bu cömert davranış, sanatçının ekibine verdiği değerin güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.