'Tek bir kremle' iyileştiği iddia edilmişti: Serdar Ortaç'tan Canan Karatay açıklaması!

Uzun yıllar Multiple Skleroz (MS) ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, geçen haziranda Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde sağlık durumuyla ilgili müjdeli haberler vermişti. Ortaç, “Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Sosyal medyada Ortaç’ın iyileşmesinin Prof. Dr. Canan Karatay sayesinde olduğu iddia edilmişti. Ancak şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı:

“İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar’ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki-sigarayı bırakmam nedeniyle. Kremle falan işim olmadı” dedi.