Teoman imzalı 'sahte CV' krizi: 'Beni işe almazsanız yanarsınız' demişti... Gerçek ortaya çıktı!

Türk rock müziğinin ikonik isimlerinden Teoman, bu kez şarkılarıyla değil, sosyal medyada hızla yayılan bir "iş başvuru formu" ile gündeme geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde okuduğu döneme ait olduğu ve reklam ajanslarına gönderildiği iddia edilen CV’nin, kısa sürede binlerce paylaşım almasının ardından gerçek yüzü ortaya çıktı.

"EYLEMLERİM SÜRECEKTİR" NOTU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Paylaşılan belgede, Teoman’ın kişisel bilgilerinin yanı sıra işverenlere yönelik iddialı ve mizahi bir dil kullanıldığı görülüyordu. Özellikle formun sonuna not düşülen "Beni şimdi işe almazsanız sonra çok yanarsınız. Eylemlerim sürecektir" şeklindeki ifadeler, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Teoman tarzı" olarak yorumlanmış ve büyük beğeni toplamıştı.

GERÇEK KISA SÜREDE ANLAŞILDI

Ancak görselin hızla yayılmasının ardından yapılan incelemeler ve sanatçıya yakın kaynaklardan edinilen bilgiler, söz konusu belgenin tamamen kurgu olduğunu gösterdi.



Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre; Teoman’ın geçmişine ait olduğu iddia edilen bu iş başvuru formunun ünlü sanatçıyla hiçbir ilgisi bulunmuyor.



