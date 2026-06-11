Teoman'ın sıra dışı sahne şovu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Kendini yere attı!'

Rock müziğin kendine has tarzıyla yıllardır adından söz ettiren ismi Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda binlerce hayranının katılımıyla unutulmaz bir konsere imza attı. Stadı hıklım tıklım dolduran müzikseverlere enerjik bir repertuar sunan ünlü sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirdiği sıra dışı bir sahne şovuyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi.

Konserin coşkusunun zirveye ulaştığı anlarda, Teoman'ın şarkı söylediği esnada kendisini bir anda yere bırakması stadyumda büyük bir şaşkınlık yarattı.

ŞARKISINA SIRTÜSTÜ YATARAK DEVAM ETTİ

Sahne performansının bir parçası olarak kendisini zemine atan ünlü rockçı, mikrofonu elinden bırakmayarak şarkısını sırtüstü yatar vaziyette söylemeyi sürdürdü. Stadyumu dolduran binlerce hayranı o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Kısa sürede dijital platformlara yüklenen görüntüler, binlerce paylaşım ve beğeni alarak hızla viral oldu.

Teoman Beşiktaş’ı salladı, sahne şovuyla ortalığı karıştırdı! 🎸



Tüpraş Stadyumu'ndaki konserde kendini bir anda yere atarak şarkı söylemeye devam eden Teoman, sosyal medyayı ikiye böldü. pic.twitter.com/GNmfKFUCBX — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 11, 2026

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "TEOMAN TARZI" MI, "GEREKSİZ ŞOV" MU?

Teoman'ın çok konuşulan bu hamlesi sosyal medya kullanıcıları arasında hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ve sadık hayran kitlesi, bu hareketi sanatçının yıllardır süregelen aykırı, özgür ruhlu ve kendine özgü "Teoman tarzının" bir yansıması olarak değerlendirdi ve sahne enerjisine tam not verdi.



Buna karşın, diğer bir kesim ise stadyum konserindeki bu gösteriyi anlamsız ve gereksiz bulduklarını ifade eden eleştirel yorumlarda bulundu.