The Devil Wears Prada 2 gişeyi salladı, servet kazandırdı: Anne Hathaway ve Emily Blunt ne kadar aldı?

Moda dünyasının acımasız koridorlarını beyaz perdeye taşıyan ve bir popüler kültür fenomenine dönüşen 'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada), 20 yıl aradan sonra gelen devam filmiyle gişeyi altüst etmeye devam ediyor. Başrollerini yeniden paylaşan Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'ın performansları kadar, filmden elde ettikleri devasa kazançlar da konuşulmaya başlandı.

MERYL STREEP’TEN ROL ARKADAŞLARINA JEST

Variety’nin sektör kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, her üç başrol oyuncusu da film için başlangıçta 12,5 milyon dolar maaş aldı. Ancak asıl dikkat çeken detay, ikonik karakter Miranda Priestly'ye hayat veren Meryl Streep'in tavrı oldu. Streep'in, rolünün ağırlığı nedeniyle çok daha yüksek bir ücret talep edebilecekken, rol arkadaşları Hathaway ve Blunt’ın da adil ve yüksek bir ücret alabilmesini sağlamak adına daha azıyla yetindiği öğrenildi.

GİŞE BAŞARISI KAZANÇLARI KATLAYACAK

1 Mayıs'ta vizyona giren ve 100 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken yapım, şimdiden dünya çapında 433 milyon dolar hasılata ulaştı. Bu başarı, oyuncuların cebini daha da dolduracak. Sözleşmelerindeki maddeye göre, gişe hasılatının bu seyirde devam etmesi durumunda üç yıldız ismin de ek olarak 20'şer milyon dolar daha bonus kazanması bekleniyor.

İLK FİLMİ GERİDE BIRAKTI

2006 yapımı orijinal film, 40 milyon dolarlık mütevazı bütçesine rağmen 326,5 milyon dolar hasılat yaparak büyük bir başarı yakalamıştı. Devam filmi ise henüz gösteriminin başlarında olmasına rağmen ilk filmin toplam hasılatını geride bırakarak dijital medya çağında Runway dergisinin ayakta kalma mücadelesini izleyiciyle buluşturuyor.