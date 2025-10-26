Tolgahan Sayışman’dan Umre videosuna açıklama: 'O kişi ben değilim'

Geçtiğimiz hafta Umre ziyareti için kutsal topraklara giden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, sosyal medyada hızla yayılan bir video sonrası açıklama yaptı.

Görüntülerde, Sayışman’ın eşi Almeda Abazi ile Kur’an-ı Kerim okurken yorgun düşüp uyuyakaldığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan video sonrası Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Videodaki beyefendiye ve sevgili eşine saygılar. Allah kabul etsin ama arkadaşlar bana videoyu göndermeyin artık. O, ben değilim, sevgiler” ifadelerini kullandı.

Sayışman’ın açıklamasının ardından, söz konusu görüntülerin kendisine ait olmadığı ortaya çıktı.