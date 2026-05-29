Travis Scott'ın İstanbul konserinin detayları belli oldu: Sahne açılışını Faruk Sabancı yapacak!

29.05.2026 17:43:00
Dünyaca ünlü hip hop yıldızı Travis Scott, kariyerinde ilk kez İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 31 Mayıs Pazar akşamı Tersane İstanbul'da gerçekleşecek ve müzik dünyasında büyük yankı uyandıran dev konserin sahne açılışını yapacak sürpriz isim ise ünlü DJ ve prodüktör Faruk Sabancı oldu.

Dünyaca ünlü hip hop yıldızı Travis Scott, Türkiye'deki ilk konserini 31 Mayıs'ta gerçekleştirecek.

TemaCC organizasyonuyla Tersane İstanbul'da düzenlenecek konserin sahne açılışını, DJ ve prodüktör Faruk Sabancı yapacak.

Scott, son yıllarda yayımladığı "Utopia", "Astroworld" ve "Birds in the Trap Sing McKnight" albümleriyle dünya müzik listelerinde önemli başarılar elde etti.

"Sicko Mode", "Goosebumps" ve "FE!N"in aralarında olduğu parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Scott, enerjik sahne performanslarıyla tanınıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılması beklenen organizasyon için kapılar saat 16.00'da açılacak.

Etkinliğin biletleri ise "bugece.co" üzerinden satışa çıkarıldı.

