Travis Scott İstanbul konseri tartışması büyüyor: Ünlü rapçiden açıklama geldi!

Dünyaca ünlü ABD'li rap sanatçısı Travis Scott’ın İstanbul’da katıldığı etkinlik, müzik dünyasında ve sosyal medyada eşine az rastlanır bir krizin fitilini ateşledi. Bilet fiyatlarının VIP kategorisinde 50 bin Türk Lirası’na kadar yükseldiği organizasyon, beklentilerin çok altında kalması nedeniyle binlerce müzikseverin sert tepkisine yol açtı.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen eleştirilerin ve bir katılımcının organizasyon firması hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmasının ardından, sessizliğini bozan dünyaca ünlü rapçi Türkiye ziyaretiyle ilgili ilk kez resmi bir açıklama yaptı.

SAHNEDE SADECE 18 DAKİKA KALDI: KONSER DEĞİL, 'EV SAHİPLİĞİ'

İstanbul'daki etkinlik alanını dolduran çok sayıda katılımcı, organizasyon boyunca sahneyi net olarak göremediklerini ve ses sisteminde ciddi sorunlar yaşandığını dile getirdi. Hayranların en çok tepki gösterdiği nokta ise Travis Scott'ın sahnede yalnızca yaklaşık 18 dakika kalması oldu.

Gelen tepkiler üzerine Instagram hesabı üzerinden bir metin yayımlayan Scott, yaşanan durumun bir "konser" olmadığını, afişlerde yer alan "Hosted By" (Ev Sahibi / Konuk) ifadesine sadık kalındığını ima etti. Türkiye'ye sadece bir arkadaşının özel gününü kutlamak için geldiğini belirten ünlü rapçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki tüm çılgın hayranlara (ragers) sesleniyorum; buraya sadece bir arkadaşımın büyük gününü kutlamak için bir partiye ev sahipliği yapmaya geldim. Gerçekten sahne alıp performans sergilemek için tekrar gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum; özellikle de kardeşimin konserinin ne kadar coşkulu geçtiğini gördükten sonra. Türkiye'deki çılgın hayranlarla bir gün buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çok yakında görüşmek üzere."

TEPKİLER DİNMEYİNCE PAYLAŞIMINI SİLDİ

Travis Scott’ın bu açıklaması, etkinliğin "tam kapsamlı bir konser" olarak pazarlandığını ve yanıltıcı tanıtım yapıldığını savunan binlerce kullanıcıyı daha da öfkelendirdi. Eleştirilerin çığ gibi büyümesi ve mağduriyet iddialarının adliyeye taşınması üzerine geri adım atan dünyaca ünlü yıldız, tartışma yaratan bu sosyal medya paylaşımını hesabından tamamen silerek yeniden sessizliğe büründü.

Müzik otoriteleri, Türkiye'deki etkinliklerde sıkça yaşanmaya başlanan "Hosted By" belirsizliğinin tüketici hakları açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekerken, hayranların bir kısmı ise Scott'ın gelecekte vereceği tam kapsamlı bir konserin sinyalini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.