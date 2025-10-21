Tuba Büyüküstün'e 'Hakan Sabancı' sorusu: 'Utanıyorum'

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın üç yıllık ilişkisi geçtiğimiz ay sona ermişti. Ayrılığın, Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe onay vermemesi nedeniyle gerçekleştiği iddia edilmişti.

Arzu Sabancı, çıkan söylentilere yanıt vererek, “Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve kararıdır” açıklamasında bulundu.

Ayrılığın ardından Hande Erçel, sessizliğini koruyarak tüm dikkatini kariyerine yöneltti.

Hakan Sabancı ise geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’na katılan oyuncu Tuba Büyüküstün’ün bir fotoğrafını beğenince gündem oldu. Beğeni, kısa sürede sosyal medyada aşk iddialarını alevlendirdi. İş insanı kısa süre sonra beğenisini jet hızıyla geri aldı.

Başrolünde yer aldığı Dehşet Bey filminin galasında muhabirlerle bir araya gelen Tuba Büyüküstün, Hakan Sabancı sorusuyla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Oyuncu, “Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?” diyerek konuyu kapattı ve emek verdikleri filmin galasında olduklarını hatırlattı.