Tuğba Özay'dan bir garip açıklama: 'Bunlar bulut falan değil, ülkemiz kimyasal püskürtmeye maruz kalıyor!'

Oyuncu ve manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin “kimyasal püskürtmeye” maruz kaldığını öne sürdü. Özay, yetkililerin acil toplanmasını ve konunun Meclis gündemine taşınmasını istedi.

Gökyüzünde gördüğü görüntülerin bulut değil “kimyasal püskürtme” olduğunu iddia eden Özay, benzer durumların Avrupa’da da yaşandığını söyledi. Özay, “Orada yaşayan arkadaşlarımdan çok sayıda görüntü ve şikâyet geliyor” dedi.

Söz konusu püskürtmelerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini savunan Özay, “Biz ağır süpreyleme yapıldığında nefes dahi alamıyoruz, evden çıkamayacak hale geliyoruz. Baş ağrısı, mutsuzluk, huzursuzluk, anksiyete, baş dönmesi ve sinirlilik yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz partici falan değiliz, vatan millet devlet diyoruz. Vatanımızda bu püskürtmeleri istemiyoruz. Emin olun bu topraklardan püskürteceğiz” diyen Özay, uygulamaların insanlardan hayvanlara, topraktan denizlere kadar herkesi etkilediğini ileri sürdü.