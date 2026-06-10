Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan pozitif çıkan uyuşturucu testine dair ilk açıklama: 'Büyük bir yanlışlık var'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan bazı tanınmış isimlerin Adli Tıp Kurumu (ATK) test sonuçları basına yansıdı. Türk sinemasının usta isimleri Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın yapımcılık yapan kızları Yağmur Ünal, şarkıcı Mabel Matiz (Fatih Karaca) ve Volkan Bahçekapılı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıkmıştı.

Kısa sürede gündeme oturan bu adli gelişmenin ardından, okların çevrildiği ünlü yapımcı Yağmur Ünal sessizliğini bozarak avukatı aracılığıyla yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

"HABERLERİ BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİM"

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Yağmur Ünal, rapor sonuçlarına henüz resmi olarak ulaşamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz hukuki olarak ulaşamadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve adaletin tecelli ederek gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum."

"KENDİ YAPTIRDIĞIM TESTLERİ ŞEFFAFÇA PAYLAŞACAĞIM"

Sürecin takipçisi olacağını ve iddiaları çürütmek adına gerekirse bağımsız sağlık kuruluşlarında da test yaptıracağını vurgulayan Ünal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu sürecin aydınlanması için gerekirse kendi insiyatifimle dışarıda yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde, bunları da kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağım. Bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan, güvenini eksik etmeyen canım aileme, güzel arkadaşlarıma ve destek mesajları atan herkese çok teşekkür ederim."