Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu: İşte o fragman...

Türkiye’nin yakın tarihindeki en büyük sosyolojik ve adli travmalarından biri olan Palu Ailesi dosyası, dünya standartlarında bir prodüksiyonla ekranlara taşınıyor. Bağımsız medya kuruluşu Fayn ile ortaklaşa hazırlanan "Palu Ailesi: Karanlık Sarmal" adlı orijinal belgesel dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. 8 Mayıs’ta üç bölümü birden yayına girecek olan belgesel, 2018 yılında Türkiye’nin gündemine oturan cinayetler zincirini derinlemesine çözümlüyor.

TUNCER USTAEL YILLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yapımın en çarpıcı noktası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezaevinde bulunan Tuncer Ustael ile yapılan özel görüşme oldu. Yıllardır süren suskunluğunu ilk kez HBO kameralarına bozan Ustael, hapishaneden hakkındaki iddialara yanıt verdi. Ustael’in güncel halinin ve açıklamalarının yer aldığı röportajın, hâlâ cesetlerine ulaşılamayan Meryem ve Melike Tahnal cinayetlerine dair yeni ipuçları barındırıp barındırmadığı ise şimdiden merak konusu.

Herkes konuştu. Ama bazı gerçekler hep sustu.



BİNLERCE SAYFALIK DOSYA VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Belgesel için binlerce sayfalık dava dosyası taranırken; suç muhabirleri, cinayet büro amirleri ve adli tıp uzmanlarıyla kapsamlı görüşmeler yapıldı. Olayın inanç ve toplum boyutunu analiz etmek adına ise suç psikologları, sosyologlar ve ilahiyatçıların analizlerine başvuruldu.