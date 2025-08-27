Cumhuriyet Gazetesi Logo
Üniversiteye yerleştiğini duyurmuştu: Özge Borak hangi bölümü kazandığını açıkladı!

Üniversiteye yerleştiğini duyurmuştu: Özge Borak hangi bölümü kazandığını açıkladı!

27.08.2025 09:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Üniversiteye yerleştiğini duyurmuştu: Özge Borak hangi bölümü kazandığını açıkladı!

Özge Borak, geçtiğimiz üniversite kazandığını duyurmuştu. Oyuncunun hangi bölümü kazandığı ise merak konusuydu. Borak, takipçilerine hangi bölümünü kazandığını açıkladı

Ünlü oyuncu Özge Borak, YKS’yi kazanarak üniversitede istediği bölüme yerleştiğini sevenlerine duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Borak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun."

Image

Takipçilerinin merak ettiği “Hangi üniversite ve hangi bölüm?” sorularına da yanıt veren oyuncu, yeni bir paylaşım yaparak, “Kutlama mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz. Bugün en çok sorulan iki soru vardı. Biri hangi bölüm? Psikoloji bölümü. Okulu ise kayıttan sonra paylaşacağım” dedi.

Image

İlgili Konular: #Özge Borak