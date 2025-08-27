Üniversiteye yerleştiğini duyurmuştu: Özge Borak hangi bölümü kazandığını açıkladı!

Ünlü oyuncu Özge Borak, YKS’yi kazanarak üniversitede istediği bölüme yerleştiğini sevenlerine duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Borak, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun."





Takipçilerinin merak ettiği “Hangi üniversite ve hangi bölüm?” sorularına da yanıt veren oyuncu, yeni bir paylaşım yaparak, “Kutlama mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz. Bugün en çok sorulan iki soru vardı. Biri hangi bölüm? Psikoloji bölümü. Okulu ise kayıttan sonra paylaşacağım” dedi.