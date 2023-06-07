Ünlü aktörün cinsel saldırı davasında yeni gelişme
Oscar ödüllü aktör Cuba Gooding Jr.'ın 2013 yılında bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığı davada jüri seçimi "taraflar arasında sorunun çözümü" nedeniyle iptal edildi.
ABD’de Oscar ödüllü sinema oyuncusu Cuba Gooding Jr. hakkında New York’ta başlaması planlanan cinsel taciz davasında uzlaşmaya varıldığı belirtildi.
Mahkeme kayıtlarında, söz konusu dava için yapılacak jüri seçiminin "taraflar arasında sorunun çözümü" nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
Cuba Gooding Jr, söz konusu davada Ağustos 2013’te New York'ta bir otelde bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyordu.
Dava dilekçesinde mahremiyet gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen davacı kadın, oyuncudan 6 milyon dolar zarar tazminatı talep ediyordu.
Gooding Jr. ise hakkındaki iddiaları reddetmişti.
Nisan 2022'de, başka bir davada aktör yine New York'ta 2018'de bir kadını taciz ettiğine yönelik suçlamayı kabul etmişti.
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