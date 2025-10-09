Ünlü isimler Polat çiftiyle aynı odada kalmak istemedi! Feyza Altun'un yanına gönderdiler...

Sabah 06.00’da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını önlemeye yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, çok sayıda ünlü oyuncu, şarkıcı ve sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Yasaklı madde kullanmak ve sosyal medyada uyuşturucuya özendirici içerik paylaşmak iddiasıyla ifadeye çağrılan isimler arasında Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Kaan Yıldırım, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay, Ceren Moray, Berrak Tüzünataç, İrem Derici, Kubilay Aka, Hadise, Duygu Özaslan, Meriç Aral, Dilan Polat, Engin Polat ve Feyza Altun da yer aldı.



POLAT ÇİFTİYLE AYNI ODADA KALMAK İSTEMEDİLER

Ünlü isimler Maslak’taki İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade sırası beklerken dikkat çeken bir detay yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Dilan ve Engin Polat çiftiyle aynı odada olmak istemeyen bazı ünlüler, rahatsızlıklarını dile getirince Polat çifti ile avukat Feyza Altun başka bir bekleme odasına alındı.

Ayrıca Kaan Yıldırım da eski sevgilisi Hadise’nin bulunduğu odaya girmeyerek ayrı bir yerde beklemeyi tercih etti.

İfade sırasında ünlülere şu sorular yöneltildiği öğrenildi:

– “Uyuşturucu madde kullanıyor musunuz?

– Hangi tarihlerde, hangi tür maddeleri kullandınız?

– Sosyal medyada uyuşturucuya özendirici paylaşım yaptınız mı?

– Yasaklı madde satan biriyle irtibat kurdunuz mu?

– Bu amaçla para transferi yaptınız mı?”

DİLAN POLAT’TAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Serbest kalan Dilan Polat, sosyal medyada yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi:

“Henüz iki hafta önce kıl testimiz temiz çıkmışken yeniden şafak vakti evimiz basıldı. İnsanın onuru, gururu, itibarı çok değerlidir. Hepsi zedelendi…” diyen Polat, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ve sürekli kendilerini aklamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Polat ayrıca, “Biz kendimizden çok eminiz. Devletimizin bildiği vardır, boynumuz kıldan ince… Ama lütfen test sonuçları çıktığında da aynı şekilde haber yapın. Bugün annemin 24. senesi için evimde mevlüt okutacaktım…” sözleriyle yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

“Çocuklarımın psikolojisi için adalet istiyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.