Ünlü isimlere dev uyuşturucu operasyonu... Hande Erçel hakkında yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, magazin ve spor dünyasını sarstı. “Uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “kullanımını kolaylaştırma”, “bulundurma” suçlamalarıyla başlatılan teknik ve fiziki takip, eş zamanlı operasyonlarla sonuçlandı.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde İstanbul genelinde belirlenen 16 farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şu ana kadar 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

HANDE ERÇEL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Hande Erçel’in, operasyon sırasında yurt dışında tatilde olduğu belirlendi. Erçel’in adresinde bulunamaması üzerine savcılık talimatıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

FİKRET ORMAN GÖZALTINDA, LİSTE KABARIK

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Operasyon listesinde yer alan diğer isimlerin ise kamuoyunda yakından tanınan şu kişiler olduğu belirtildi:

Burak Elmas

Fikret Orman (Gözaltında)

Hande Erçel (Yakalama kararı çıkarıldı)

Hakan Sabancı

Kerim Sabancı

Didem Soydan

Tuğçe Özbudak