Ünlü modacı Giorgio Armani'nin hayatı film oluyor

Geçen hafta 91 yaşında hayatını kaybeden İtalyan modacı Giorgio Armani’nin hayatı beyaz perdeye taşınıyor.

‘Moda kralı’, ‘Made in Italy’nin yaratıcısı’ ve ‘asla solmayacak bir stil ikonu’ olarak anılan Armani’nin yaşamını konu alan biyografik film projesi, “Armani – The King of Fashion” adıyla hazırlanıyor.

İtalyan yapımcı Andrea Iervolino tarafından çekilecek film, Armani’nin kişisel ve profesyonel gelişimini ekrana taşıyacak. Iervolino, “Armani’nin vefatı, Armani isminin İtalya ve dünya için temsil ettiği derin değer ve anlamı bir kez daha ön plana çıkardı. Bu film, uluslararası modanın en büyük yenilikçilerinden birine ve İtalyan kimliğinin dünya çapında silinmez bir sembolüne saygı duruşudur” ifadelerini kullandı.

Filmin senaryosu Oscar ödüllü Bobby Moresco tarafından kaleme alınacak. Şu anda filmde kimin rol alacağı ve vizyon tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Giorgio Armani, 4 Eylül’de karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Daha önce Martin Scorsese’nin 2015 tarihli kısa filmine de konu olmuş olan Armani, modanın dünya çapında en ikonik isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.