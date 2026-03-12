Ünlü model Çağla Şıkel gözyaşlarını tutamadı: 'O anı hafızamdan silmek isterdim'

Türkiye’nin en başarılı modellerinden ve sunucularından biri olan Çağla Şıkel, Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın programına konuk olarak iç dünyasının kapılarını araladı. Programda geçmişten bugüne taşıdığı travmaları ve hayata bakışını anlatan Şıkel, özellikle babasıyla ilgili sorulan soru üzerine duygusal anlar yaşadı.

"O GÖRÜNTÜYÜ SİLMEK İSTERDİM"

2007 yılında babası Hüseyin Şıkel’i kalp krizi sonucu kaybeden ünlü model, "Tek bir anı unutma şansı verilse hangisini seçmek isterdin?" sorusuna yanıt verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Şıkel, babasının vefat ettiği o trajik anı işaret ederek, "Babamın yerde yattığı o anı hafızamdan silmek isterdim" ifadelerini kullandı. Bu acı kaybın kendisinde derin izler bıraktığını belirten Şıkel, büyüme sürecinde kendisini en çok zorlayan duygunun ise 'ölüm korkusu' olduğunu dile getirdi.

EVLİLİĞE KAPILARI KAPATMADI

2008-2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kalan ve bu evlilikten iki erkek çocuk sahibi olan Çağla Şıkel, yeniden evlenip evlenmeyeceği konusundaki sorulara da yanıt verdi. Geleceğe dair kesin konuşmaktan kaçınan ünlü sunucu, şu sözleri kaydetti:

"Hayat bu, insan ne yaşayacağını bilmiyor. ‘Asla’ dediğim bir şey yok. Ama bugün bulunduğum yerde önceliğim çocuklarım, huzurum ve hayatımın dengesi."

"TEK HATIRAM ÇOCUKLARIMIN DOĞUMU OLSUN"

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayattaki en büyük motivasyon kaynağının çocukları olduğunu vurgulayan Şıkel, unutmak istemediği tek anın ise çocuklarının doğum anı olduğunu söyledi. Çocuklarıyla kurduğu bağı "oyun arkadaşlığı" üzerinden tanımlayan model, "Onlarla komik duruma düşmekten bile çekinmiyorum" diyerek, annelik serüveninin hayatındaki en kıymetli denge unsuru olduğunu belirtti.