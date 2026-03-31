Ünlü oyuncu Özge Özacar, Robert Pattinson ile tanıştı!

Türk televizyon ve sinemasının başarılı isimlerinden Özge Özacar, şu sıralar İngiltere turuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Başkent Londra’ya giden güzel oyuncu, şehrin simge noktalarından biri olan Hyde Park’ta geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Ancak Özacar’ın Londra gezisindeki asıl sürpriz, dünyaca ünlü aktör Robert Pattinson ile bir araya gelmesi oldu.

HAYRANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Londra’da düzenlenen özel bir etkinliğe davetli olarak katılan Özge Özacar, burada Twilight serisi ve The Batman gibi projelerle dünya çapında üne kavuşan İngiliz oyuncu Robert Pattinson ile tanıştı. Pattinson ile bir de hatıra fotoğrafı çektiren Özacar, bu kareyi sosyal medya hesabından yayımladı.

Özacar, meslektaşına olan takdirini şu sözlerle ifade etti:

"Yaptığı harika işlere büyük saygı duyuyorum."

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, Özacar’ın hayranlarından binlerce beğeni ve yorum topladı.