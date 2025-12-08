Ünlü oyuncu Serhan Onat Survivor'a gitmeden önce nişanlandı

Survivor 2026 kadrosunda yer alacağı açıklanan ünlü oyuncu Serhan Onat, uzun süredir birlikte olduğu stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile nişanlandı.



Daha önce Nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu Küsmenoğlu ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle yüzük takan çift, yakın dostlarıyla kutlama yaptı.





SURVİVOR ÖNCESİ ÖZEL HAZIRLIK

Serhan Onat’ın nişan haberi, Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından geldi. Ilıcalı, Onat’ın Survivor 2026 kadrosunda yer alacağını duyurmuştu.

SURVİVOR 2026’NIN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİ

Survivor 2026 kadrosunda yer alan diğer isimler ise şu şekilde açıklandı:

Selen Görgüzel, Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Meryem Boz, Seren Ay Çetin, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş.