Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı: Saçlarını kestirdiği anları paylaştı!

Ünlü sunucu Serap Paköz, yaklaşık bir ay önce aldığı teşhisle hayatının değiştiğini ancak bu süreci bir kabulleniş ve dönüşüm yolculuğu olarak gördüğünü açıkladı. 10 Mart’ta sağlıklı uyandığı bir günün ardından meme kanseri olduğunu öğrenen Paköz, 30 Mart itibarıyla kemoterapi tedavisine başladığını duyurdu.

"BİR KABULLENİŞ, BİR ÖZGÜRLEŞME"

Kemoterapinin etkisiyle dökülmeye başlayan saçlarını kestirmek için kuaför koltuğuna oturan usta sunucu, o anları video kaydına alarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim."

FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYOR

Hastalığını gizlemek yerine tüm gerçekliğiyle paylaşmayı seçen Paköz, peruk takarak süreci saklamayacağını vurguladı. Kendi deneyimleri üzerinden meme kanseri konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen Paköz, mesajını umut dolu şu sözlerle tamamladı:

"Hayatın her mevsimine eyvallah... Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım. Biz bu yoldan çok daha parlak bir ışıkla geçeceğiz."