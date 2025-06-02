Ünlü TikTok fenomeni 45 metre yüksekten düşerek can verdi

Sırbistanlı TikTok fenomeni Tijana Radonjić, Karadağ’da tatil yaptığı sırada trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Henüz 19 yaşında olan genç kız, Budva’da deniz paraşütü (parasailing) yaparken sosyal medya için video çekmeye çalıştığı esnada yaklaşık 45 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK KEMERİNİ ÇIKARDI İDDİASI

TikTok’ta kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Tijana Radonjić, Karadağ'ın popüler tatil bölgelerinden Budva’da parasailing yaparken ölümle sonuçlanan kazayı yaşadı. Görgü tanıklarının iddiasına göre Tijana, viral olacak bir video çekmek için güvenlik kemerini çıkardı. Bu hamlesi ise ona hayatına mal oldu. Yüksekten denize düşen genç fenomen, olay yerinde hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Kazanın ardından olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. TikTok’ta #TijanaRadonjic etiketi altında paylaşılan videolar milyonlarca kez izlenirken, binlerce kullanıcı üzüntülerini ve öfkelerini dile getirdi. Olay, TikTok’un gündemine otururken sosyal medya kullanıcıları genç yaşta hayatını kaybeden Tijana için taziye mesajları paylaştı.