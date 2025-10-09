Ünlülere uyuşturucu operasyonunda ifade vermişti... Fenomen Duygu Özaslan sessizliğini bozdu!

İstanbul’da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade ve kan örneği veren fenomen Duygu Özaslan, yaşadıklarına ilişkin sessizliğini bozdu. Özaslan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan duruma anlam veremediğini belirterek, “Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz” dedi. Özaslan, emniyetten çıktıktan sonra yaşadığı zorluğu paylaşarak, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Instagram’da 1,9 milyon takipçiye sahip Türk YouTuber Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991’de İstanbul’da doğdu. İspanyol Dili ve Edebiyatı eğitimi alan Özaslan, kişisel bakım, makyaj ve kombin videolarıyla kısa sürede tanındı. Özaslan, 2022 yılında basketbolcu Maxim Mutaf ile Fransa’da evlendi.