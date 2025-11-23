Ünlülerin yeni güzellik trendi: Balık spermi

Güzellik ve estetik sektöründe klasik yöntemlerin dışına çıkan yeni bir trend, ünlüler arasında hızla popülerlik kazanıyor. “Polinükleotid” adı verilen küçük DNA parçaları, somon gibi balık spermlerinden izole edilip serum haline getiriliyor ve cilde enjekte ediliyor.

Tedavi sonrası kolajen ve elastin üretiminin artmasıyla ciltte sıkılık, esneklik ve yenilenme sağlanması hedefleniyor. Kırışıklıklar, akne izleri ve doku bozuklukları üzerinde de olumlu etkiler gösterebileceği iddia ediliyor.

Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Charli XCX ve Jennifer Aniston gibi ünlüler de bu yöntemi uygulayanlar arasında. Kliniklerde genellikle üç seans önerilen uygulamanın bir seanslık fiyatı İngiltere’de 15 ile 30 bin TL arasında değişiyor ve 6-9 ayda bir tekrarı tavsiye ediliyor.

Ancak dermatolog John Pagliaro, parçalanmış somon DNA’sının insan cildinde uzun vadede ne kadar etkili olacağı konusunda yeterli bilimsel verinin bulunmadığını belirtiyor.