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Usta oyuncu Ruhsar Gültekin’den üzücü haber: İkinci kez beyin kanaması geçirdi

Usta oyuncu Ruhsar Gültekin’den üzücü haber: İkinci kez beyin kanaması geçirdi

8.07.2026 12:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Usta oyuncu Ruhsar Gültekin’den üzücü haber: İkinci kez beyin kanaması geçirdi

Tiyatro dünyasının usta isimlerinden 62 yaşındaki Ruhsar Gültekin, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavi sürecinde ikinci kez kanama geçirmesi üzerine acil ameliyata alınan usta oyuncu için 48 saatlik kritik süreç yakından takip ediliyor.
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Türk tiyatrosunun ve ekranların tanınan isimlerinden Ruhsar Gültekin, ani gelişen sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Baş ağrısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan 62 yaşındaki usta sanatçının yapılan ilk tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

İlk müdahalenin ardından kanaması durdurulan usta oyuncunun tedavisine Küçükçekmece Acıbadem Atakent Hastanesi’nde devam ediliyordu. Ancak hastaneden gelen son bilgiler sevenlerini endişelendirdi.

MİGREN ATAĞI SANILDI, BEYİN KANAMASI ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta sanatçı yaşadığı şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetlerini ilk etapta migren atağı olarak değerlendirdi. Şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvuran Gültekin’in yapılan klinik kontrollerinde durumun beyin kanaması olduğu anlaşıldı.

Hastanede gözetim altında tutulan usta oyuncu, tedavi süreci devam ederken ikinci kez beyin kanaması geçirdi. İkinci kanamanın ardından vakit kaybedilmeden acil ameliyata alınan Gültekin’in operasyonunun başarılı geçtiği açıklandı.

48 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan usta tiyatrocunun sağlık durumuyla ilgili 48 saatlik kritik bekleme sürecine geçildi. Doktorlar, bu kritik sürecin olumlu ilerlemesi ve hayati bulguların stabil kalması halinde usta sanatçıyı uyandırmayı planlıyor.

Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde emek veren usta oyuncu, televizyon izleyicilerinin hafızalarında son olarak 2022 yılında yayımlanan "Senden Daha Güzel" dizisinde hayat verdiği "Ayşen" karakteriyle yer edinmişti. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden gelecek yeni açıklamalar yakınları ve hayranları tarafından endişeyle bekleniyor.

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